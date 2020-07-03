Названа причина смерти Нурмагомедова-старшего

О смерти Нурмагомеда-старшего ранее в пяницу сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Разман Кадыров, передает Ura.ru.

Отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в апреле с подозрением на пневмонию. Позже его перевезли на лечение в Москву. По данным СМИ, он находился в коме.







