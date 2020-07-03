Названа причина смерти Нурмагомедова-старшего

Друг заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова Рамазан Рабаданов сообщил, что он скончался из-за инсульта. По его словам, его состояние было очень тяжелым после заражения коронавирусной инфекцией, передает «Чемпионат.com».

Менеджер Нурмагомедова рассказал об обещании Путина помочь его отцу

О смерти Нурмагомеда-старшего ранее в пяницу сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Разман Кадыров, передает Ura.ru.

Отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в апреле с подозрением на пневмонию. Позже его перевезли на лечение в Москву. По данным СМИ, он находился в коме.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:СмертьНурмагомедов
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