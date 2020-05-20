Менеджер Нурмагомедова рассказал об обещании Путина помочь его отцу

«Хабиб общается с Путиным последние несколько дней. Он обещал, что Абдулманап (Абдулманап Нурмагомедов - НСН) получит лучшее лечение», - цитирует его издание ESPN.



Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов впал в кому и подключен к аппарату, который насыщает его кровь кислородом. Сейчас пациент не может дышать самостоятельно.



Ранее сам Хабиб Нурмагомедов разместил видео в своем Instagram и подтвердил, что его отец сдал положительный анализ на коронавирус и находится в тяжелом состоянии. По словам спортсмена, инфекция дала осложнения на сердце, передает Ura.ru.

