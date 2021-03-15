Названа еще одна категория россиян, которая сможет претендовать на налоговый вычет

В Госдуме решили предоставить еще одной категории россиян социальный налоговый вычет по НДФЛ, пишет «Парламентская газета».

В Совфеде предложили повысить налоговый вычет на образование и медуслуги

Речь идет о несовершеннолетних гражданах, которые ведут активный образ жизни. Согласно инициативе, вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они занимаются в спортивных секциях или фитнесом. Депутаты хотят распространить меры также и на усыновленных и подопечных детей.

Как предполагается, максимальная сумма вычета может составить 15,6 тысячи рублей.

Совет Федерации порекомендовал правительству повысить совокупный размер расходов на образование и медицинские услуги, по которому можно предоставлять социальный налоговый вычет. Речь об этом идет в проекте постановления верхней палаты.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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