В Совфеде предложили повысить налоговый вычет на образование и медуслуги

Совет Федерации порекомендовал правительству повысить совокупный размер расходов на образование и медицинские услуги, по которому можно предоставлять социальный налоговый вычет. Речь об этом идет в проекте постановления верхней палаты.

Сенаторы полагают, что вычет должен вырасти со 120 до 200 тысяч рублей в год, сообщает РИА Новости.