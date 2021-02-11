В Совфеде предложили повысить налоговый вычет на образование и медуслуги

Совет Федерации порекомендовал правительству повысить совокупный размер расходов на образование и медицинские услуги, по которому можно предоставлять социальный налоговый вычет. Речь об этом идет в проекте постановления верхней палаты.

Сенаторы полагают, что вычет должен вырасти со 120 до 200 тысяч рублей в год, сообщает РИА Новости.

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В проекте отмечается, что налоговый вычет на образование детей (подопечных) должен составить 100 тысяч рублей, а на оплату медуслуг и лекарственных препаратов - 200 тысяч рублей, передает Ura.ru.

Документ уже одобрен сенаторами, предполагается, что он будет принят в 2022 году.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:НалогиСовет Федерации РФ
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