Названа дата реванша между Макгрегором и Порье

О реванше Магрегор сообщил в своем Instagram.

Напомним, 24 января Макгрегор во втором раунде главного боя на турнире UFC 257 в Абу-Даби был отправлен Порье в нокаут. А предыдущем поединке между бойцами в 2014 году была обратная ситуация.

