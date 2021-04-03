Названа дата реванша между Макгрегором и Порье
3 апреля 202118:27
По заявлению ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, схватка с американским спортсменом Дастином Порье намечена на 10 июля.
О реванше Магрегор сообщил в своем Instagram.
Напомним, 24 января Макгрегор во втором раунде главного боя на турнире UFC 257 в Абу-Даби был отправлен Порье в нокаут. А предыдущем поединке между бойцами в 2014 году была обратная ситуация.
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3 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru