Названа дата реванша между Макгрегором и Порье

По заявлению ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, схватка с американским спортсменом Дастином Порье намечена на 10 июля.

Конора Макгрегора на полгода отстранили от боёв

О реванше Магрегор сообщил в своем Instagram.

Напомним, 24 января Макгрегор во втором раунде главного боя на турнире UFC 257 в Абу-Даби был отправлен Порье в нокаут. А предыдущем поединке между бойцами в 2014 году была обратная ситуация.

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ФОТО: Википедия
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