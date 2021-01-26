Конора Макгрегора на полгода отстранили от боёв

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор получил отстранение от боёв по медицинским показаниям, сообщает специализированный портал MMAJunkie.

Врачи подозревают у спортсмена травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей, которые он получил в бою против американца Дастина Порье.

Пока Макгрегор отстранён на полгода, однако у него есть шанс вернуться в октагон раньше. Это произойдёт в том случае, если медики решат, что травмы несерьезные и смогут их быстро вылечить.

Макгрегор проиграл Порье 24 января в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби, сообщает RT. В этой схватке ирландец потерпел первое поражение нокаутом в своей карьере.

