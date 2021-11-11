Назван маршрут ралли-рейда «Шелковый путь»

Астрахань станет стартовой точкой для гонки. Ралли завершится в Москве. Гонка стартует 7 июля в Астрахани. Участники соревнований посетят Грозный, Элисту, Волгоград и Воронеж. Весь маршрут растянется на 4380 км, а протяженность специальных участков — 2,8 тыс. км.

Ралли-рейд «Шёлковый путь» проводится с 2009 года. В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. В 2021 году гонщики выступали только в России, так как заезды в Китае и Монголии решили не проводить.

