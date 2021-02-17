Организаторы ралли-рейда «Шёлковый путь» объявили маршрут гонки 2021 года

Международный ралли-рейд «Шёлковый путь» в 2021 году пройдёт по территории России и Монголии, сообщает пресс-служба гонки.

Оргкомитет совместно с Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Китая (ФАМСК) принял решение изменить маршрут издания 2021 года и исключить Китай, который ранее принимал несколько этапов гонки.

Соучредитель и соорганизатор Проекта Булат Янборисов заявил, что организаторы приняли решение, отвечающее интересам всех сторон, и приветствовал Монголию как соорганизатора мероприятия.

Приём заявок стартует 1 марта - с этого дня спортсмены смогут зарегистрироваться для участия на официальном сайте гонки.



Ралли-рейд «Шёлковый путь» проводится с 2009 года. В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Действующими чемпионами являются катарец Нассер Аль-Аттия (внедорожники) и россиянин Антон Шибалов (грузовики).

