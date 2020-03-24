Назван лучший тренер марта Российской премьер-лиги

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером марта. Об этом объявила пресс-служба Российской премьер-лиги. Команда Федотова сумела выиграть три матча РПЛ из четырёх в текущем месяце.

При этом, болельщики в ходе голосования отдали предпочтение главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину, отмечает RT.

Ранее стало известно, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ. В четырёх матчах он забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Между тем, самым красивым голом месяца признан мяч, забитый защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом в ворота «Урала» из Екатеринбурга в 20 туре РПЛ. Натурализованный в России бразилец отличился в дополнительное время и принёс своему клубу ничью 1:1.

