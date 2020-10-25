Назвали гонорар Нурмагомедова за бой с Гейджи

Стал известен гонорар российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова за бой с американцем Джастином Гейджи, сообщает Sportekz.

Нурмагомедов решил завершить карьеру после победы над Гэтжи

По данным издания, UFC заплатил Нурмагомедову три миллиона долларов. Отмечается, что сумма гонорара не была связана с итогом поединка. За победу во втором раунде Хабиб получил еще 90 тысяч долларов. В общей сложности в рублях боец заработал около 230 миллионов. При этом в гонорар не включен доход с проданных ТВ-трансляций.

Напомним, Нурмагомедов в своем 29 поединке победил Гейджи и обеспечил себе титул чемпиона UFC в легком весе 24 октября.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СпортНурмагомедов
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