Назвали гонорар Нурмагомедова за бой с Гейджи

По данным издания, UFC заплатил Нурмагомедову три миллиона долларов. Отмечается, что сумма гонорара не была связана с итогом поединка. За победу во втором раунде Хабиб получил еще 90 тысяч долларов. В общей сложности в рублях боец заработал около 230 миллионов. При этом в гонорар не включен доход с проданных ТВ-трансляций.

Напомним, Нурмагомедов в своем 29 поединке победил Гейджи и обеспечил себе титул чемпиона UFC в легком весе 24 октября.

