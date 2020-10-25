Нурмагомедов решил завершить карьеру после победы над Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи во втором раунде боя, который состоялся в субботу в Абу-Даби (ОАЭ). Российский боец применил удушающий прием и в третий раз стал обладателем пояса чемпиона UFC. Эта победа стала первой после смерти отца и тренера Хабиба российского чемпиона Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов после боя объявил о своем решении завершить карьеру бойца. В его активе 29 побед в 29 поединках, из них 13 - в UFC, отмечает РИА Новости.

«Бог дал мне всё. Эти ребята со мной. Сегодня был мой последний бой. Единственное, о чем хочу попросить руководство UFC: поставьте меня на следующей неделе на первое место в рейтинге. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Когда я начинал в UFC, очень многие не верили. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так всё может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить», - сказал Нурмагомедов.

Промоутер в сфере ММА Вадим Финкельштейн отметил, что Нурмагомедов ушел непобежденным, потому что у него нет конкурентов.

«На самом деле он всё доказал, у него и оппонентов-то нет. Он выше уровнем всех топов. Красиво ушел, непобежденным, таких в истории смешанных единоборств еще нет… Возможно, он вернется через несколько лет на какой-нибудь бой, когда появится какая-нибудь суперзвезда. Выйдет продышаться, как говорится. Часто так бывает, что боец соскучился, пройдет несколько лет, и он соскучится, может быть. Жалко, печально, конечно, все ждали его боев, он был локомотивом российского MMA. Такова жизнь, что делать, думаю, чемпионы еще появятся, российский MMA будет наверху, это однозначно», - отметил Финкельштейн.

Карьера Хабиба в UFC началась в 2012 году. Чемпионский титул он завоевал в 2018-м. Его соперниками были Конор Макгрегор, Дастин Пуарье и Гэтжи.

