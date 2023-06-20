Навка рассказала о подготовке Костомарова к протезированию
20 июня 202320:32
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о подготовке фигуриста Романа Костомарова к протезированию конечностей, передает ТАСС.
По ее словам, Костомаров ежедневно делает по две тренировки. Динамика у фигуриста положительная, уточнила она.
«Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь», - сказала Навка.
Как сообщала «Радиоточка НСН», протезирование состоится в ближайшие два месяца. Отмечается, что фигурист стойко переносит долгое пребывание в больнице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru