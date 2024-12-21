Навка призналась, что хотела пригласить Костомарова в ледовое шоу «Щелкунчик»
Татьяна Навка рассказала спецкору НСН, что думала над тем, чтобы позвать в свое новое ледовое шоу Романа Костомарова.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка призналась спецкору НСН, что хотела бы позвать в свое новое новогоднее шоу «Щелкунчик» бывшего партнера по фигурному катанию Романа Костомарова.
Костомаров попал в больницу в январе 2023 года из-за пневмонии, на фоне осложнений фигурист провел 175 дней под присмотром врачей. После перенесенной ампутации стоп и кистей Костомаров вернулся к полноценной жизни и снова вышел на лед, но уже с протезами.
«Была мысль как-то задействовать Романа Костомарова в шоу, он бы очень подошел. Однако он находится в другой команде, у Ильи Авербуха. Жизнь такая штука, что все возможно», - сказала собеседница НСН на премьере своего нового ледового шоу.
Навка и Костомаров выступали в паре во время профессиональной карьеры на соревновательном льду. Россияне выиграли олимпийское золото на турнире 2006 года, а также бронзовые награды чемпионата Европы, серебро финала Гран-при и другие награды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-замминистра просвещения РФ задержали по делу о мошенничестве
- МО РФ: Гражданские производители кратно увеличили объемы производства дронов
- Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию
- Mia Boyka заявила, что Надежда Кадышева отказалась от фита с ней
- В Химках неизвестный запустил фейерверк в почтовом отделении
- Три украинских беспилотника сбили над территорией Крыма
- В ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 22 человека
- СМИ: В отделении банка в Санкт-Петербурге произошел взрыв
- Полиция задержала мужчину, взорвавшего петарду в подмосковном ТЦ
- Мазут обнаружили на крымском побережье в районе Керчи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru