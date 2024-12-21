Навка призналась, что хотела пригласить Костомарова в ледовое шоу «Щелкунчик»

Татьяна Навка рассказала спецкору НСН, что думала над тем, чтобы позвать в свое новое ледовое шоу Романа Костомарова.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка призналась спецкору НСН, что хотела бы позвать в свое новое новогоднее шоу «Щелкунчик» бывшего партнера по фигурному катанию Романа Костомарова.

Костомаров попал в больницу в январе 2023 года из-за пневмонии, на фоне осложнений фигурист провел 175 дней под присмотром врачей. После перенесенной ампутации стоп и кистей Костомаров вернулся к полноценной жизни и снова вышел на лед, но уже с протезами.

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«Была мысль как-то задействовать Романа Костомарова в шоу, он бы очень подошел. Однако он находится в другой команде, у Ильи Авербуха. Жизнь такая штука, что все возможно», - сказала собеседница НСН на премьере своего нового ледового шоу.

Навка и Костомаров выступали в паре во время профессиональной карьеры на соревновательном льду. Россияне выиграли олимпийское золото на турнире 2006 года, а также бронзовые награды чемпионата Европы, серебро финала Гран-при и другие награды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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