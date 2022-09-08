«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Итальянский ФК «Наполи» обыграл английский «Ливерпуль» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет игры составил 4:1 в пользу итальянской команды.

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В составе «Наполи» отличились Петр Зелиньский (5, 47 минуты), Андре Замбо-Ангисса (31) и Джованни Симеоне (44). Единственный гол за «Ливерпуль» забил Луис Диас (49).

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лига ЧемпионовФутбол
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