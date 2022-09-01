Бразильский футболист Роша перешел в ЦСКА

Бразильский футболист Виллиан Роша перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщили в клубе.

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Ранее 27-летний Роша выступал за португальский футбольный клуб «Портимоненсе» на позиции защитника.

Контракт между клубом и спортсменом подписан до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на год.



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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ФутболЦСКА
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