Бразильский футболист Роша перешел в ЦСКА
1 сентября 202219:57
Бразильский футболист Виллиан Роша перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщили в клубе.
Ранее 27-летний Роша выступал за португальский футбольный клуб «Портимоненсе» на позиции защитника.
Контракт между клубом и спортсменом подписан до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на год.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru