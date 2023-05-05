Напавшим на игрока ЦСКА Шведа предъявили обвинение в хулиганстве
Трем фигурантам дела о нападении на баскетболиста столичного ЦСКА Алексея Шведа предъявили обвинение в хулиганстве с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Фигурантам ... предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам)», — указали в надзорном ведомстве.
Соответствующие документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру.
Ранее стало известно, что на Шведа напали у одного из московских ресторанов, напоминает RT. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, пишет РИА ФАН. По словам жены баскетболиста, Шведа избили из-за проигрыша ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ. Полиция задержала трех подозреваемых в нападении.
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