Президент ЦСКА заявил об улучшении состояния избитого баскетболиста Шведа

Состояние российского игрока баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа улучшается после избиения в центре Москвы. Спортсмен уже пошёл на поправку, сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин, передаёт «Спорт-Экспресс».

По оценке медиков, общее состояние пострадавшего нормализовалось. Дополнительные обследования должны завершиться сегодня, после чего консилиум врачей примет решение по дальнейшей тактике лечения.

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Как отмечают «Известия», Швед пострадал в драке вечером в понедельник, 1 мая в центре Москвы на выходе из ресторана возле припаркованного автомобиля. Спортсмен получил несколько ударов, после чего упал и ударился головой об асфальт.

Сегодня МВД сообщило о задержании двоих подозреваемых в нападении на баскетболиста. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», участники стычки утверждают, что Швед сам затеял разборки из-за своей нетрезвой супруги.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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