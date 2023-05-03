Президент ЦСКА заявил об улучшении состояния избитого баскетболиста Шведа

Как отмечают «Известия», Швед пострадал в драке вечером в понедельник, 1 мая в центре Москвы на выходе из ресторана возле припаркованного автомобиля. Спортсмен получил несколько ударов, после чего упал и ударился головой об асфальт.

Сегодня МВД сообщило о задержании двоих подозреваемых в нападении на баскетболиста. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», участники стычки утверждают, что Швед сам затеял разборки из-за своей нетрезвой супруги.

