Напарником Льюиса Хэмилтона в 2022 году станет Джордж Расселл

Пилот команды «Формула 1» Williams Racing Джордж Расселл по окончании текущего сезона перейдёт в команду Mercedes-AMG F1, сообщает пресс-служба гоночного чемпионата.

Контракт коллектива из Брэкли с 23-летним британцем рассчитан минимум до конца 2022 года. Расселл придёт в Mercedes на место финского гонщика Валттери Боттаса и станет напарником семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Ранее выступающий за Alfa Romeo Racing чемпиона «Формулы 1» Кими Райкконен объявил о завершении карьеры. На его место в 2022 году придёт именно Валттери Боттас.

