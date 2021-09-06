Гонщик «Формула 1» Валттери Боттас подписал контракт с Alfa Romeo
Финский гонщик Валттери Боттас, в настоящее время выступающий в «Формуле 1» за команду Mercedes-AMG F1, подписал контракт с Alfa Romeo Racing, сообщает пресс-служба швейцарского коллектива.
В Хинвиле рассказали, что соглашение с Боттасом рассчитано на несколько лет. За Alfa Romeo Racing он начнёт выступать с 2022 года, когда из команды уйдёт Кими Райкконен, объявивший о завершении карьеры.
Ранее Макс Ферстаппен стал победителм 13-го этапа чемпионата «Формула 1» 2021 - Гран-при Нидерландов. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, третьим - Валттери Боттас, сообщает RT.
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