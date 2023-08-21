Нападающий сборной России по футболу Писарский попал в ДТП
Игрок сборной России по футболу и ФК «Крылья Советов» Владимир Писарский попал в ДТП в Самаре, сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Ново-Садовой возле ЖК «Звезда», где управлявший Mercedes-AMG GT 63 футболист влетел в «Гелендваген».
По данным канала, итогом аварии стала большая пробка, Писарский не пострадал.
Ранее Писарский заявил, что футболисты заслуженно получают высокую зарплату, после чего вратарь ФК «Крылья Советов» предложил ему пожить на зарплату шахтёра или учителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru