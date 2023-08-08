Певица Лада Дэнс готовит иск на 12 млн рублей после ДТП
Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил, что после ДТП в подмосковном Подольске певица намерена обратиться в суд с иском против транспортной компании, сообщает Газета.Ru.
По его словам, адвокат уже подготовил необходимые документы, предварительная сумма иска — 12 млн рублей.
«Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров», — сказал он.
Пудовкин добавил, что у Лады Дэнс возникли проблемы со здоровьем, её состояние ухудшается, поэтому близким запретили с ней общаться.
Ранее Лада Дэнс пошутила, что после ДТП будет «просто Лада», так как «Дэнс уже будет сложно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru