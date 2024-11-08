Нападающий Артемий Панарин набрал 800 очков в НХЛ

Российский нападающий New York Rangers Артемий Панарин набрал 800 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Юбилейную результативную активность он проявил в домашнем матче против Buffalo Sabres.

Панарин записал на свой счет голевую передачу. После этого в активе 33-летнего форварда по системе «гол+пас» стало 800 баллов: 274+526.

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В самой игре команда россиянина потерпела разгромное поражение со счетом 1:6. Вратарь Rangers, соотечественник Панарина Игорь Шестеркин, отразил только 7 бросков из 12, его заменили после пятой пропущенной шайбы.

Артемий Панарин - обладатель Кубка Гагарина в составе петербургского СКА и победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Он играет в НХЛ с сезона-2015/16. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первым его клубом в Лиге был Chicago Blackhawks. За New York Rangers нападающий выступает с сезона 2019/20.

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ФОТО: ТАСС
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