Нападающий Артемий Панарин набрал 800 очков в НХЛ
Российский нападающий New York Rangers Артемий Панарин набрал 800 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Юбилейную результативную активность он проявил в домашнем матче против Buffalo Sabres.
Панарин записал на свой счет голевую передачу. После этого в активе 33-летнего форварда по системе «гол+пас» стало 800 баллов: 274+526.
В самой игре команда россиянина потерпела разгромное поражение со счетом 1:6. Вратарь Rangers, соотечественник Панарина Игорь Шестеркин, отразил только 7 бросков из 12, его заменили после пятой пропущенной шайбы.
Артемий Панарин - обладатель Кубка Гагарина в составе петербургского СКА и победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Он играет в НХЛ с сезона-2015/16. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первым его клубом в Лиге был Chicago Blackhawks. За New York Rangers нападающий выступает с сезона 2019/20.
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