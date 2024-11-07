Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Россиянин Александр Овечкин признан первой звездой минувшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Форвард Washington Capitals минувшей ночью по московскому времени отдал голевую передачу и забросил шайбу в пятом матче подряд в ходе встречи с Nashville Predators.

В результате Washington победил на домашней площадке со счетом 3:2. Овечкин довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 861. Больше на сегодня только у легендарного канадца Уэйна Гретцки - 894.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», второй звездой дня в НХЛ признали нападающего Vegas Golden Knights Ноа Ханифина – он забросил две шайбы в гостевом матче с Edmonton Oilers (4:2). Третьей звездой стал форвард Detroit Red Wings Дилан Ларкин – на его счету шайба и результативная передача в гостевой игре с Chicago Blackhawks (4:1).

