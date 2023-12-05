Нападающего «Динамо» Тюкавина признали лучшим молодым игроком РПЛ 2023 года
Игрок московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Как сообщает пресс-служба организаторов награды, из 100 опрошенных экспертов нападающего признали лучшим 60 человек. В итоге Тюкавин набрал 416 баллов.
Второе место занял полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов (223 балла), ТОП-3 замкнул выступающий за столичный «Локомотив» Артём Карпукас (195 баллов).
Ранее специализирующееся на футболе издание FourFourTwo составило ТОП-100 лучших футболистов XXI века. Первое место в рейтинге отдали аргентинцу Лионелю Месси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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