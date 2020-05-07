Кавазашивли поддержал желание «Зенита» честно доиграть сезон

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил надежду, что Российскую премьер лигу (РПЛ) удастся возобновить, как это было сделано в Германии, где уже 15 мая состоятся первые игры, пишет ТАСС.

«Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей. …Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат», - сказал Медведев.

При этом ранее, стало известно, что сезон РПЛ, приостановленный из-за коронавируса, может не быть доигран, о чём сообщил «Спорт-Экспресс». Решение о досрочном завершении сезона будет принято 15 мая на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) и в случае такого завершения чемпионом будет объявлен «Зенит», по положению в турнирной таблице.

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН поддержал решение Александра Медведева и пристыдил руководителей, готовых «искусственно» закончить чемпионат.