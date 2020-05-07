Кавазашивли поддержал желание «Зенита» честно доиграть сезон
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года в эфире НСН согласился с директором ФК «Зенит» Александром Медведевым, призвавшим восстановить игры Российской Премьер-Лиги.
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил надежду, что Российскую премьер лигу (РПЛ) удастся возобновить, как это было сделано в Германии, где уже 15 мая состоятся первые игры, пишет ТАСС.
«Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей. …Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат», - сказал Медведев.
При этом ранее, стало известно, что сезон РПЛ, приостановленный из-за коронавируса, может не быть доигран, о чём сообщил «Спорт-Экспресс». Решение о досрочном завершении сезона будет принято 15 мая на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) и в случае такого завершения чемпионом будет объявлен «Зенит», по положению в турнирной таблице.
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН поддержал решение Александра Медведева и пристыдил руководителей, готовых «искусственно» закончить чемпионат.
«Я считаю, что Медведев умнейший мужик, и я его полностью поддерживаю, потому что любой искусственно прекращённый чемпионат наносит урон престижу футбола, а руководителям, которые принимают такие меры – позор. Как можно, не закончив чемпионат, объявлять победителей!? Сейчас форс-мажорная ситуация не только в России, но и во всём мире. И надо следовать здравому смыслу – если сейчас нельзя закончить, значит надо терпеть, ведь наступит пора, когда можно будет продолжить. И если кто-то думает, что сложно будет заново пересмотреть календарь матчей – это всё ерунда!» - заявил Кавазашвили.
Ранее стало известно, что футбольные фанаты, начиная со вторника, 5 мая, смогут вернуть деньги за купленные билеты на матчи перенесенного из-за COVID-19 чемпионата Европы 2020 года. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Отмечается, что процедуру возврата можно пройти на официальном сайте УЕФА.
При этом, в Союзе европейских футбольных ассоциаций рекомендуют дождаться точного расписания турнира, прежде чем принимать решение о возврате билетов.
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