Надо быть готовым. Футбольный арбитр прокомментировал оскорбление коллеги в Грозном

Во время матча между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» на «Ахмат Арене» по громкой связи был оскорблен арбитр Алексей Сухой. После удаления на 77-й минуте футболиста хозяев на весь стадион было сказано «Судья — козел». Позже в Грозном заявили, что грубость в отношении судьи позволил себе сотрудник пресс-службы «Ахмат Арены». За этот проступок он был уволен. Сама встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу красно-белых.

Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН заявили, что обслуживающие матч судьи должны быть готовы к таким выходкам.

«Грозный действительно комфортный для судейства и для футбола город. И обстановка свой колорит вносит. Никаких проблем для судейства нет. Проблемы возникают от судейства на таких стадионах, от принятия поспешных, неквалифицированных, необъяснимых правилами игры решений. Там проверяется характер арбитра.

Бригада арбитров, которая выходит на футбольное поле, отдает себе отчет, что выходит судить среди участников зрелища, априори понимая, что их решение будет воспринято одной группой болельщиков с радостью, а другой наоборот. К этому надо быть готовым. А то, что этот товарищ высказал – это поведенческая линия сотрудника стадиона, не более того», - сказал он.

Ранее Сергей Хусаинов в интервью НСН рассказал, почему поддерживает инициативу о временных удалениях игроков во время матчей.

