Надаль вышел в третий круг Roland Garros
Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильней француза Корентена Муте во втором раунде теннисного турнира Большого шлема Roland Garros.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:1, 6:4. Надаль находится на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Муте занимает 139 строчку.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев, который является второй ракеткой мира, проиграл представителю Франции Ришару Гаске в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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