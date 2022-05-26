Надаль вышел в третий круг Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильней француза Корентена Муте во втором раунде теннисного турнира Большого шлема Roland Garros.

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Матч завершился со счетом 6:3, 6:1, 6:4. Надаль находится на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Муте занимает 139 строчку.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев, который является второй ракеткой мира, проиграл представителю Франции Ришару Гаске в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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ФОТО: Pixabay
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