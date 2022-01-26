Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Соперником россиянина в 1/4 финала был канадец Феликс Ожье-Альяссим. Матч продлился почти пять часов, причём его первая часть была не в пользу российского теннисиста.

Первые два сета выиграл Ожье-Альяссим, а затем Медведев смог отыграться и завершить матч в свою пользу. Итоговый счёт встречи 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.

Соперником Медведева в полуфинале станет греческий теннисист Стефанос Циципас, обыгравший в 1/4 финала итальянца Янника Синнера.