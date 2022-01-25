Надаль прошел в полуфинал Australian Open
25 января 202211:41
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прошел в 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open-2022, проходящего в Мельбурне.
В четвертьфинале соревнования он одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым: 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:2 в пользу испанца. Матч длился 4 часа 8 минут.
В результате Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open-2022 в мужском одиночном разряде. В полуфинале он сразится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Маттео Берреттини (Италия).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru