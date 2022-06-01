Надаль после победы над Джоковичем вышел в полуфинал Roland Garros
Испанец Рафаэль Надаль, который является пятой ракетной мира, обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros.
Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). В результате победы Надаль вышел в полуфинал турнира, где сыграет с представителем Германии третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
Напомним, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от хорвата Марина Чилича в матче четвертого круга турнира Большого шлема Roland Garros, который проходит в Париже.
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