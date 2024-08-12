Началась церемония закрытия Олимпиады в Париже

Она проходит на стадионе «Стад де Франс». Состоятся парад спортсменов и передача олимпийского флага хозяевам следующих летних Игр, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

15 российских атлетов были допущены Международным олимпийским комитетом до мероприятия, однако пропустили церемонию, уехав из Парижа после окончания своих выступлений.

На российском телевидении церемонию, как и всю Олимпиаду-2024, транслировать не будут. Онлайн-кинотеатры также не покажут мероприятие. Посмотреть прямую трансляцию можно будет только на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

