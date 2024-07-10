На второй этап Tenzor International Cup 2024 заявилось рекордное число участников

Всего на участие в регате заявились 33 команды и 140 яхтсменов из 21 региона России, а также Белоруссии, Армении, Сербии, ФРГ и Киргизии. При этом, число команд увеличилось в сравнении с первым этапом. Среди них и звёздный состав команды «Роскосмоса» во главе с капитаном – Героем России летчиком-космонавтом Анной Кикиной.

Организаторами соревнования выступают яхт-клуб Tenzor Sailing Club и финансово-правовая группа компаний Tenzor Consulting Group при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта, Министерства физической культуры и спорта Московской области и Министерства культуры и туризма Московской области. Официальными партнерами турнира выступают компании «ПЭК», «СберСити», «ЭОС», «Роскосмос».

Откроются соревнования 11 июля регистрацией участников и тренировочными заездами, а с 12 по 14 июля будут посвящены, непосредственно, парусным гонкам. В рамках спортивной программы регаты 13 июля также пройдут и детские парусные состязания Tenzor Cup Junior для участников от 7 до 13 лет, которые выявят сильнейших на швертботах «Оптимист» и сап-бордах.

В воскресенье, 14 июля, будут определены победители и призеры, а также разыграны специальные номинации среди капитанов команд, а также в женском зачете, детском дивизионе Tenzor Cup Junior, и других классификациях. Призы и подарки участникам предоставят партнеры этапа.

