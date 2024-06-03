В Подмосковье прошел первый этап Tenzor International Cup 2024

Первый этап Tenzor International Cup 2024 – регаты имени Игоря Ченцова в Подмосковье завершился победой команды «АХМАТ» Александра Божко.

В рамках трех дней соревнования прошло 22 гонки, в которых встретились 30 сильнейших парусных команд. Умеренно-слабый ветер на контрастах со знойной жарой создал условия частой смены лидеров гонки, что сохраняло интригу.

В первый день соревнований команда «АХМАТ» не смогла попасть в десятку, однако затем вырвалась на первое место, и удержала лидерство до финиша. Таким образом победители прошлогоднего сезона вновь подтвердили свой результат.

«Как всегда, все решалось в последней гонке. Нам самое главное было прийти в топ-10, независимо от того, какими придут соперники. Конечно самый яркий момент регаты, когда мы поднялись с 13-го места на первое», - сказал лидер команды-победителя Александр Божко.

Второе место завоевала команда Инны Балашовой Dolce Vita, третье место получила команда Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова. Прорывом года стало четвертое место команды Skolkovo Sailing Team 1 Елены Мухаметзяновой, которая в сезоне 2023 года не могла подняться выше восьмого места. При этом ряд опытных игроков, напротив, завершили регату во второй половине таблицы. Среди подобных команд - Russo Trans, ПИРОГОВО, Atoll Sailing Team, S-kotiki, Z, FFF Skolkovo и многие другие.

Каждый из участников получил памятные призы от компаний-партнеров. Второй этап серии запланирован на июль, соревнования пройдут на акватории Пестовского водохранилища.

В этом году турнир посвящен выдающимся людям в парусном спорте. Маркером события стало имя Игоря Ченцова. Поддержку первому этапу проекта оказала Всероссийская Федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс, Центр спортивной подготовки сборных России, а также Министерство физической культуры и спорта Московской области, Министерство культуры и туризма Московской области.

