На видео попало столкновение болидов Ромена Грожана и Даниила Квята
29 ноября 202018:44
На видео оказалась авария пилотов российской команды «Альфа Таури» Даниила Квята и представителя «Хаас» Ромена Грожана, который после первого круга вылетел из гонки Гран-при Бахрейна «Формулы-1».
Болид Грожана врезался в ограждение и вспыхнул. Пилот успел самостоятельно покинуть автомобиль и пересесть в машину медицинской службы. У него обожжены руки и лодыжки.
После происшествия состязание остановили.
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29 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru