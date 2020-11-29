На видео попало столкновение болидов Ромена Грожана и Даниила Квята

На видео оказалась авария пилотов российской команды «Альфа Таури» Даниила Квята и представителя «Хаас» Ромена Грожана, который после первого круга вылетел из гонки Гран-при Бахрейна «Формулы-1».

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Болид Грожана врезался в ограждение и вспыхнул. Пилот успел самостоятельно покинуть автомобиль и пересесть в машину медицинской службы. У него обожжены руки и лодыжки.

После происшествия состязание остановили.

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ФОТО: https://www.formula1.com
ТЕГИ:АварияФормула-1
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