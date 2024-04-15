На Украине потребовали от МОК не допускать до Олимпиады девять российских борцов
Национальный олимпийский комитет Украины и министерство молодежи и спорта страны призвали не допускать девять российских борцов к участию в Олимпийских играх в Париже. Ведомства направили соответствующее обращение в Международный олимпийский комитет (МОК), передает РИА Новости.
Украина потребовала не допускать до Игр борцов Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Артура Найфонова, Милада Алирзаева, Сергея Семенова, спортсменок Надежду Соколову, Алину Касабиеву, Ханум Велиеву, Наталью Малышеву, а также представительницу Белоруссии Ванессу Колодинскую.
НОК Украины выразил недовольство поддержкой атлетами политики России и Белоруссии — лайками в социальных сетях, участием в мероприятиях, посещением Крыма.
Ранее стало известно, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru