На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы петербургского «Зенита»

Отмечается, что бренд Joma — технический спонсор футбольной сборной Украины.

«В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации», — указано в заявлении.

Ранее «Зенит» и интернет-магазин Wildberries представили новую игровую форму петербургского клуба. На лицевой стороне футболки изображен фрагмент карты Санкт-Петербурга с очертаниями водных артерий города. При этом на рукава нанесен узор с изображением волн, символизирующий Финский залив и Ладожское озеро. Сине-бело-голубые выйдут на поле в обновленной форме уже 4 марта: «Зенит» сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород».

