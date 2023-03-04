На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы петербургского «Зенита»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) раскритиковала компанию Joma, логотип которой заметили на новой форме петербургского футбольного клуба «Зенит». Заявление УАФ опубликовано на официальном сайте организации.

Ассоциацию мини-футбола Украины оштрафовали на 20 тысяч евро за оскорбления России

Отмечается, что бренд Joma — технический спонсор футбольной сборной Украины.

«В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации», — указано в заявлении.

Ранее «Зенит» и интернет-магазин Wildberries представили новую игровую форму петербургского клуба. На лицевой стороне футболки изображен фрагмент карты Санкт-Петербурга с очертаниями водных артерий города. При этом на рукава нанесен узор с изображением волн, символизирующий Финский залив и Ладожское озеро. Сине-бело-голубые выйдут на поле в обновленной форме уже 4 марта: «Зенит» сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ФК "Зенит"ФутболУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры