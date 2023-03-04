На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы петербургского «Зенита»
Украинская ассоциация футбола (УАФ) раскритиковала компанию Joma, логотип которой заметили на новой форме петербургского футбольного клуба «Зенит». Заявление УАФ опубликовано на официальном сайте организации.
Отмечается, что бренд Joma — технический спонсор футбольной сборной Украины.
«В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации», — указано в заявлении.
Ранее «Зенит» и интернет-магазин Wildberries представили новую игровую форму петербургского клуба. На лицевой стороне футболки изображен фрагмент карты Санкт-Петербурга с очертаниями водных артерий города. При этом на рукава нанесен узор с изображением волн, символизирующий Финский залив и Ладожское озеро. Сине-бело-голубые выйдут на поле в обновленной форме уже 4 марта: «Зенит» сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 516 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 512 / сут.
- На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы петербургского «Зенита»
- СМИ: Объем валютных депозитов россиян обновил минимум с 2008 года
- В Пакистане шесть человек погибли при взрыве в шахте
- Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции близ границы с Сирией
- В Европе заявили о необходимости перейти к экономике военного времени
- Российское посольство обвинило Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела РФ
- Большая часть трассы из Крыма через новые регионы уже отремонтирована
- Байден и Шольц выразили готовность вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо»
- СМИ: В России разрабатывают противолодочный самолет на замену Ил-38
- ОАЭ и Турция подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru