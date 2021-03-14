Kyodo: власти Японии ограничили число сопровождающих глав государств на Олимпиаде
Япония попросила иностранные государства ограничить число людей, которые будут сопровождать глав государств и министров на летних Олимпийских играх в Токио, пишет Kyodo со ссылкой на свои источники.
Власти страны направили просьбу представителям иностранных посольств и национальных олимпийских комитетов. Речь идет об ограничении до 11 человек для групп сопровождения глав государств и до четырех человек для групп сопровождения министров.
Также сопровождающим будет необходимо сдать тест на коронавирус до вылета в Японию и после прибытия в страну. Встречаться со спортсменами им будет запрещено.
Как стало известно ранее, японские власти приступили к подготовке летних Олимпийских игр в Токио без допуска иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса.
По информации собеседника издания, нынешние обстоятельства не позволяют принять зрителей из-за рубежа.
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