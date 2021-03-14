Kyodo: власти Японии ограничили число сопровождающих глав государств на Олимпиаде

Япония попросила иностранные государства ограничить число людей, которые будут сопровождать глав государств и министров на летних Олимпийских играх в Токио, пишет Kyodo со ссылкой на свои источники.

Власти страны направили просьбу представителям иностранных посольств и национальных олимпийских комитетов. Речь идет об ограничении до 11 человек для групп сопровождения глав государств и до четырех человек для групп сопровождения министров.