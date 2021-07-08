В Токио введут режим ЧС из-за коронавируса

Власти Японии введут в Токио режим ЧС с 12 июля по 22 августа в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщило ТАСС со ссылкой на министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

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Он отметил, что в городе продолжает увеличиваться количество заболевших, при этом распространяется штамм «дельта». Кроме того, наступил летний сезон, когда активность населения возрастает. В связи с этим правительство приняло решение ввести ограничения до 22 августа.

Таким образом, режим ЧС будет действовать во время проведения летних Олимпийских игр. Ранее режим ЧС действовал в Токио до 20 июня. После этого власти ввели режим усиленных мер против распространения инфекции.

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Фото: facebook.com/tokyo2020
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыКоронавирусТокио
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