В Токио введут режим ЧС из-за коронавируса
Власти Японии введут в Токио режим ЧС с 12 июля по 22 августа в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщило ТАСС со ссылкой на министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.
Он отметил, что в городе продолжает увеличиваться количество заболевших, при этом распространяется штамм «дельта». Кроме того, наступил летний сезон, когда активность населения возрастает. В связи с этим правительство приняло решение ввести ограничения до 22 августа.
Таким образом, режим ЧС будет действовать во время проведения летних Олимпийских игр. Ранее режим ЧС действовал в Токио до 20 июня. После этого власти ввели режим усиленных мер против распространения инфекции.
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