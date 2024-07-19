Призер ОИ Коротышкин: Тестовые значения воды в Сене, вероятно, были допустимы
Тестовые показатели качества воды во французской реке Сена, вероятно, были в норме, иначе организаторы не допустили бы спортсменов до заплыва в рамках будущих Олимпийских игр, заявил серебряный призер Олимпиады 2012, президент Московской федерации плавания Евгений Коротышкин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он выразил уверенность, что организаторы Игр все-таки взвесили все «за» и «против», прежде чем разрешать проведение соревнований в водоеме. Коротышкин отметил, что вряд ли здоровье спортсменов может как-то ухудшиться после заплыва.
Ранее экологи заявляли, что качество воды в Сене не соответствует экологическим нормам, рекомендуемым для купания, и предупреждали о рисках для спортсменов. В связи с этим мэр Парижа Анн Идальго выполнила свое обещание и искупалась в реке в гидрокостюме и шапочке для плавания. Таким образом, она хотела доказать, что река – безопасна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru