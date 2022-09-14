На «Матч ТВ» пообещали не называть игрока ФК «Локомотив» Педриньо
Московский «Локомотив» попросил комментаторов «Матч ТВ» не называть новичка команды как Педриньо. Об этом в ходе трансляции матча с «Краснодаром» рассказал сотрудник телеканала Сергей Дурасов.
Комментатор заявил, что футболисты тоже решили, что в команде не должно быть Педриньо, лучше называть его просто Педро.
«В перерыве на интервью был Педриньо. И это последний раз, когда лично я – надеюсь, Саша, ты тоже – называю Педриньо как Педриньо», - подчеркнул он.
Дурасов пообещал, что теперь к 29-му номеру «Локомотива» будут обращаться «либо по паспорту или так, как написано у него на спине». Комментатор Александр Неценко, в свою очередь, напомнил, что бразильца зовут Педро Габриэл Перейра Лопес.
Ранее московский «Локомотив» на своём поле в Черкизове обыграл «Краснодар» по пенальти во втором туре группового этапа Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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