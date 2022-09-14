На «Матч ТВ» пообещали не называть игрока ФК «Локомотив» Педриньо

Комментатор заявил, что футболисты тоже решили, что в команде не должно быть Педриньо, лучше называть его просто Педро.



«В перерыве на интервью был Педриньо. И это последний раз, когда лично я – надеюсь, Саша, ты тоже – называю Педриньо как Педриньо», - подчеркнул он.

Дурасов пообещал, что теперь к 29-му номеру «Локомотива» будут обращаться «либо по паспорту или так, как написано у него на спине». Комментатор Александр Неценко, в свою очередь, напомнил, что бразильца зовут Педро Габриэл Перейра Лопес.

Ранее московский «Локомотив» на своём поле в Черкизове обыграл «Краснодар» по пенальти во втором туре группового этапа Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

