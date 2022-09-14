На «Матч ТВ» пообещали не называть игрока ФК «Локомотив» Педриньо

Московский «Локомотив» попросил комментаторов «Матч ТВ» не называть новичка команды как Педриньо. Об этом в ходе трансляции матча с «Краснодаром» рассказал сотрудник телеканала Сергей Дурасов.

ФК «Локомотив» подписал бразильского защитника Фассона

Комментатор заявил, что футболисты тоже решили, что в команде не должно быть Педриньо, лучше называть его просто Педро.

«В перерыве на интервью был Педриньо. И это последний раз, когда лично я – надеюсь, Саша, ты тоже – называю Педриньо как Педриньо», - подчеркнул он.

Дурасов пообещал, что теперь к 29-му номеру «Локомотива» будут обращаться «либо по паспорту или так, как написано у него на спине». Комментатор Александр Неценко, в свою очередь, напомнил, что бразильца зовут Педро Габриэл Перейра Лопес.

Ранее московский «Локомотив» на своём поле в Черкизове обыграл «Краснодар» по пенальти во втором туре группового этапа Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуСпортсменыТелевидениеМатчЛокомотив
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры