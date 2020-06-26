СМИ: Клубы РПЛ закроют на базах до конца чемпионата

Все клубы российской футбольной премьер-лиги могут обязать жить на своих базах до конца нынешнего чемпионата. Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что эта мера минимизирует риски заражения коронавирусом.

Положительные тесты на COVID-19 были выявлены у футболистов «Ростова», «Оренбурга», «Динамо» и «Уфы». «Ростову» пришлось выставить на матч против «Сочи» молодёжный состав, который ростовчане проиграли 1:10. «Динамо» договорилось о переносе своего матча с «Краснодаром». Относительно футболистов «Оренбурга» известно, что часть из них сдала положительные тесты сразу по возвращении из Москвы, где команда играла с «Локомотивом». «Локомотив», со своей стороны, утверждает, что заболевших в команде нет. Игроки, однако, изолировались на базе во избежание лишних контактов.

