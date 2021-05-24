На ЧМ по хоккею убрали российский флаг по требованию WADA

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, убрали российский флаг с площади, где размещена национальная символика стран-участниц турнира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рижскую думу.

Триколор был заменен на флаг Олимпийского комитета России (ОКР). По данным СМИ, на этом настояло Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее агентство передавало, что руководство латвийской столицы планировало применять российский триколор при украшении города к чемпионату, однако на спортивных объектах размещать российский флаг нельзя из-за санкций WADA.

В феврале НСН писала, что в связи с допинг-скандалом эмблемой российской сборной на два года стал логотип Олимпийского комитета России – ОКР на белом фоне без подписи, он же размещается на флагах, под которыми выступают спортсмены. На спортивном инвентаре вместо традиционной аббревиатуры «RUS» должна использоваться «ROC» - Russian Olympic Committеe.

