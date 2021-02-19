ROC над Олимпийским комитетом России

Международный олимпийский комитет опубликовал правила, по которым российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Эмблемой российской сборной станет логотип Олимпийского комитета России – ОКР на белом фоне без подписи, он же будет размещаться на флагах, под которыми выступят спортсмены. При этом полное название организации будет запрещено. На спортивном инвентаре вместо традиционной аббревиатуры «RUS» должна использоваться «ROC» - Russian Olympic Committеe. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Опубликованные решения МОК приняты в соответствии с декабрьским вердиктом Спортивного арбитражного суда. Дело в том, что 17 декабря 2020 года CAS признал Российское антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных. Российское антидопинговое агентство пыталось обжаловать в спортивном арбитраже санкции, введенные исполкомом WADA годом ранее. Их причиной стали выводы независимых экспертов о том, что база данных Московской антидопинговой лаборатории с результатами проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 годы была передана WADA в искаженном виде. Было установлено, что с данными проводились манипуляции, целью которых было позволить российским спортсменам избежать наказания.

Передача подлинной базы данных являлась одним из ключевых условий восстановления РУСАДА. Специалисты WADA получили к ней доступ только со второй попытки. И, как утверждают эксперты WADA, манипуляции с базой данных производились даже после достижения договоренностей о ее передаче.

Согласно решению CAS, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

По итогам решений CAS возник некоторый период неопределенности, что повлекло за собой предъявление чрезмерных и необоснованных требований к российским делегациям, например, в биатлоне, указал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Нынешнее решение МОК, по его словам, по сути представляет собой регламент, на который будут опираться все ключевые участники мирового спортивного движения, в том числе Ассоциации федераций по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Нерешенным остается только вопрос музыкального сопровождения российских спортсменов на Олимпийских Играх. По словам Позднякова, в МОК направлено предложение Комиссии спортсменов ОКР об использовании песни «Катюша».

