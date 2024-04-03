На аукцион выставили шорты Мохаммеда Али, в которых он дрался с Фрейзером

Легендарный бой прошёл в Маниле. К моменту финального поединка счёт в серии был 1:1. В итоге в столице Филиппин победу техническим нокаутом одержал Али.

В сообщении Sotheby's говорится, что на продажу выставлены атласные шорты «Everlast», на которых имеются афтографы самого Али, а также его секунданта Дрю Брауна. Оценочная стоимость - 4-6 млн долларов.

Ранее шесть пар кроссовок бывшего игрока НБА Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby`s за рекордные 8,032 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

