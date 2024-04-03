На аукцион выставили шорты Мохаммеда Али, в которых он дрался с Фрейзером
Аукционный дом Sotheby's объявил, что на торги будут выставлены шорты «короля бокса» Мохаммеда Али, в которых он дрался за титул чемпиона мира против Джо Фрейзера.
Легендарный бой прошёл в Маниле. К моменту финального поединка счёт в серии был 1:1. В итоге в столице Филиппин победу техническим нокаутом одержал Али.
В сообщении Sotheby's говорится, что на продажу выставлены атласные шорты «Everlast», на которых имеются афтографы самого Али, а также его секунданта Дрю Брауна. Оценочная стоимость - 4-6 млн долларов.
Ранее шесть пар кроссовок бывшего игрока НБА Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby`s за рекордные 8,032 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru