«Мы оба русские»: Рой Джонс бросил вызов Федору Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший бросил вызов российскому бойцу ММА Федору Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС.

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Бой предлагается провести по правилам бокса, а Емельяненко - отказаться от идеи драться против американской легенды Майка Тайсона.

«Федору не нужно боксировать против Тайсона. Нужно наконец-то провести поединок со мной. Уверен, это будет невероятно большое событие. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно», - сказал Джонс.

Свой последний бой на профессиональном уровне 54-летний Джонс провел 5 лет назад. За свою карьеру он одержал 66 побед, и проиграл 9. В 2015 году он стал гражданином России.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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