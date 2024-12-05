МВД отказало в возбуждении дела после попытки отравить шахматистку из Дагестана

Инцидент произошёл летом 2024 года в ходе чемпионата Дагестана. Судя по записям с видеокамер, Абакарова разлила, предположительно, ртуть, рядом с доской Умайганат Османовой, которая в итоге почувствовала себя плохо.

Пострадавшая спортсменка рассказала агентству, что получила письмо от начальника УМВД Нурмагомеда Муртузалиева, в котором говорится, что оснований для возбуждения уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью не найдено.

«Оттого, что нет последствий, нет телесных повреждений, не возбудили. Понятно, что телесных не будет, тут речь об испарении и вдыхании ядовитого вещества», – указала Османова.

Она также добавила, что до сих пор не получила от Абакаровой извинений.

Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что Абакарову отстранили от соревнований, а также исключили из Федерации шахмат Дагестана, сообщает RT.

