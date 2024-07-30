Мужские соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесли из-за загрязнения Сены
Мужские соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже пришлось перенести из-за низкого качества воды в Сене.
Старт был запланирован на 9 утра мск вторника, но проведенные тесты показали, что вода слишком грязная - из-за прошедших недавно ливней. Организаторы надеются, что к среде показатели придут в норму.
Соревнования по триатлону на 33-х Летних Олимпийских играх должны были пройти 30 и 31 июля. В Сене также запланированы этапы турниров по плаванию на открытой воде.
Как сообщали СМИ, в день показательного заплыва мэра Парижа Анн Идальго в Сене уровень загрязнения реки кишечной палочкой превысил рекомендуемую норму.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) в официальном заявлении в своих соцсетях публично извинился за скандальную церемонию открытия Игр в Париже, отметив, что никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению не было, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru