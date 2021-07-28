Мужская сборная России по волейболу вышла в плей-офф Олимпиады
Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал турнира на Олимпийских Играх в Токио.
Россияне обыграли сборную Бразилии со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:20).
В следующем матче российские волейболисты встретятся со сборной Франции, игра состоится 30 июля. В заключительном туре, запланированном на 1 августа, россияне сыграют с командой Туниса.
Финал мужского волейбольного олимпийского турнира состоится 7 августа.
Ранее женская и мужская сборные России по баскетболу завоевали серебро Токио-2020 в соревнованиях 3×3, напоминает РИА ФАН.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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