Мужская сборная России по волейболу вышла в плей-офф Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал турнира на Олимпийских Играх в Токио.

Россияне обыграли сборную Бразилии со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:20).

В следующем матче российские волейболисты встретятся со сборной Франции, игра состоится 30 июля. В заключительном туре, запланированном на 1 августа, россияне сыграют с командой Туниса.

Финал мужского волейбольного олимпийского турнира состоится 7 августа.

Ранее женская и мужская сборные России по баскетболу завоевали серебро Токио-2020 в соревнованиях 3×3, напоминает РИА ФАН.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

