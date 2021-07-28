Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
Мужская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла финал Олимпийского турнира в Токио (Япония), сообщает «Чемпионат».
В финальном матче Александр Зуев, Илья Карпенков, Станислав Шаров и Кирилл Писклов в напряжённой борьбе уступили сборной Латвии, за которую играли Наурис Миезис, Карлис Ласманис, Эдгарс Круминьш и Агнис Чаварс. Итоговый счёт встречи 18:21.
Напомним, баскетбол 3х3 впервые включён в программу Олимпийских игр. Таким образом сборная Латвии стала первым олимпийским чемпионом в данной дисциплине среди мужчин.
Ранее женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебрянные медали Олимпиады, в финале уступив американкам со счётом 18:15, сообщает RT.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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