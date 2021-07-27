Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио (Япония) обыграла сборную Нидерландов со счётом 21:19, сообщает «Чемпионат».

Благодаря этой победе Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков и Кирилл Писклов вышли в полуфинал, где встретятся со сборной Сербии.

Ранее в полуфинал Олимпиады вышла и женская сборная России по баскетболу 3х3, сообщает Газета.ру.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».