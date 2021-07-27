Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады
Мужская сборная России по баскетболу 3x3 в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио (Япония) обыграла сборную Нидерландов со счётом 21:19, сообщает «Чемпионат».
Благодаря этой победе Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков и Кирилл Писклов вышли в полуфинал, где встретятся со сборной Сербии.
Ранее в полуфинал Олимпиады вышла и женская сборная России по баскетболу 3х3, сообщает Газета.ру.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- СМИ: министры обороны России и Армении встретились в Москве
- СМИ: в Москве автобус врезался в столб у здания МГУ
- Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады
- СМИ: в Симферополе из-за проблем с двигателем приземлился Boeing
- Турчак обвинил КПРФ и эсеров в безответственном отношении к жизни и здоровью избирателей
- Композитор Раймонд Паулс заявил о намерении уйти со сцены
- Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
- Опрос: Рейтинг Зеленского упал до 27,7%
- Россиянам предложили отмечать День качества в ноябре
- Российский тхэквондист Ларин завоевал олимпийское золото в весе свыше 80 кг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru